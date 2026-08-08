В Германии демонстранты потребовали отставки правительства Мерца

Демонстрация с требованием отставки правительства канцлера Германии Фридриха Мерца началась в саксонском городе Плауэн на востоке Германии.

Протестное движение Projekt M1llion заявило примерно о 10 тыс. участников, мобилизовав сторонников по всей стране, пишет агентство DPA.

Протестующие требуют в том числе отставки федерального правительства и проведения досрочных выборов, снижения платы за электричество и газ, реформы общественно-правового телерадиовещания, немедленной высылки «всех осужденных, совершивших преступления нелегальных мигрантов».

Ряд организаций в ответ начали акции в поддержку демократии и толерантности. Обербургомистр города Штеффен Ценнер ранее призвал к мирным протестам и недопущению провокаций.

Полиция пока не привела официальных данных о числе участников акций.

Источник: ТАСС