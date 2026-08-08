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Рубинян: Это реальный мир, и этому нужно радоваться

First News Media13:50 - 08 / 08 / 2026
Рубинян: Это реальный мир, и этому нужно радоваться

Председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян заявил, что подписанная год назад в Вашингтоне мирная декларация между Арменией и Азербайджаном привела к реальным результатам.

Об этом Рубинян заявил в видеообращении по случаю первой годовщины подписания декларации.

"Год назад, когда в Вашингтоне была подписана мирная декларация, скептики не верили, что это приведет к реальному миру. Они не верили, что это положит конец бесконечным перестрелкам и жертвам на границе. Они не верили, что мы выйдем из состояния блокады", - сказал он.

По словам Рубиняна, Армения не только не осталась в блокаде, но и первой ощутила положительные результаты разблокирования, получив железнодорожное сообщение с миром через территорию Азербайджана.

"Это реальный мир, и этому нужно радоваться. Мы заслуживаем мира. Да, еще не все проблемы решены", - отметил Рубинян.

Источник: Armenpress

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