Поезд с российской пшеницей и углем для Армении отправился со станции Баладжары - ВИДЕО

Со станции Баладжары "Азербайджанских железных дорог" отправился грузовой поезд из 25 вагонов с российской пшеницей и каменным углем, следующий в Армению транзитом через территорию Азербайджана.

В состав груза входят 15 вагонов пшеницы общим весом 1 049 тонн и 10 вагонов каменного угля общим весом 700 тонн.

Далее поезд проследует через железнодорожную станцию Бёюк-Кясик в Грузию, откуда направится в Армению.

На сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан доставлено более 37 тыс. тонн пшеницы, около 9 тыс. тонн удобрений, 1 136 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 414 тонн антрацита и 67 тыс. тонн пиломатериалов.

Кроме того, из Азербайджана в Армению экспортировано около 15 тыс. тонн дизельного топлива и около 5 тыс. тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95.