Правящая партия Венгрии предложила назначить президентом экс-главу Верховного суда

Парламентская фракция правящей партии Венгрии "Тиса" предложила назначить президентом страны бывшего председателя Верховного суда Андраша Баки (2009-2011).

"Мы убеждены, что опыт и профессионализм Андраша Баки, которые он демонстрировал на протяжении всей жизни, особенно важны в период, в течение которого мы планируем вместе заложить основания нового конституционного порядка Венгрии. Фракция согласилась с тем, что личность Андраша Баки — это сильнейшая гарантия того, что институт президентства вернет себе реальное достоинство, способность объединять народ и обеспечивать противовес превалирующему большинству", — говорится в заявлении фракции.

В нем отмечается, что голосование по кандидатуре проходило тайно. Во фракции также подчеркнули, что Баки не состоит в партии, а позиционирует себя как независимую фигуру в венгерской политике. Партия назвала выдвижение Баки своим важнейшим решением с момента прихода к власти весной.

Ранее партия "Тиса" и премьер-министр Петер Мадьяр вынудили назначенного при бывшем премьере Викторе Орбане президента Тамаша Шуйока освободить должность. 18 июля он подписал принятую парламентом 17-ю поправку к Основному закону, предусматривающую его отстранение от должности. Шуйок назвал этот документ антиконституционным и антидемократическим, но уступил давлению Мадьяра, поскольку исчерпал возможности борьбы с новым правительством. Венгрия является парламентской республикой, основная власть сосредоточена в руках премьер-министра и правительства. Президента Венгрии избирает парламент большинством голосов, кандидатов на этот пост могут официально выдвигать партийные фракции.

Источник: ТАСС