Медведев: Запад бросит Армению, когда она перестанет быть тараном против России

Запад отвернется от Армении, как только она перестанет быть интересна ему в качестве "тарана против России", ЕС и США не интересуют благополучие граждан этой страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Евросоюзу и США абсолютно наплевать на благополучие граждан этой страны. Как только Армения перестанет им быть интересна в качестве тарана против России, западные флюгеры мгновенно откажутся от всех своих обещаний, как будто их и не было вовсе", — сказал Медведев.

По его словам, ЕС и США бросят Армению, если она продолжит курс на воссоединение с Западом.

Медведев отметил, что экономический разрыв с Россией вызовет в Армении глубокий внутренний кризис, "а может и что похуже".