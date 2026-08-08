Умер отец Лионеля Месси

Хорхе Месси, отец восьмикратного обладателя "Золотого мяча" и чемпиона мира 2022 года в составе сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, умер в возрасте 68 лет.

Об этом сообщила газета Infobae.

Он скончался в больнице в Росарио после продолжительной болезни в 22:00 по местному времени.

17 июня газета La Opinion сообщила, что причиной слез Месси после первого гола в стартовом матче для сборной Аргентины на чемпионате мира против команды Алжира (3:0) могла стать болезнь отца. Позднее семья аргентинского футболиста выступила с заявлением, в котором сообщила о том, что Хорхе Месси проходит лечение в связи с болезнью.

Источник: ТАСС