В Ормузском проливе ракеты атаковали судно нефтяной компании ADNOC

Судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) подверглось ракетному обстрелу во время прохождения через Ормузский пролив, пострадавших нет.

«Судно, принадлежащее компании, подверглось ракетному удару при прохождении через Ормузский пролив в ранние часы субботы, 8 августа. В результате атаки никто не пострадал, ситуация взята под контроль», — говорится в заявлении ADNOC, которое передало эмиратское информационное агентство WAM.

7 августа эмиратская газета Al Khaleej со ссылкой на заявление ADNOC сообщила, что с начала конфликта в регионе 15 судов компании подверглись атакам ракет и беспилотников в Ормузском проливе. В результате этих нападений один член экипажа погиб, еще 20 получили ранения.

Источник: ТАСС