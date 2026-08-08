ЕС выделил еще 30 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины

Европейский союз выделил дополнительные 30 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, увеличив общий объем своего вклада до 279 млн евро.

Об этом сообщил первый вице-премьер, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в соцсети X.

По его словам, средства Фонда используются для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак, закупки критически важного оборудования для украинских энергетических компаний и обеспечения надежного энергоснабжения, в особенности объектов критической инфраструктуры.

"Масштабы разрушений остаются значительными. В течение последних нескольких месяцев наши энергетики ежемесячно восстанавливали электроснабжение для 4–5 млн потребителей. По мере подготовки к предстоящей зиме потребность в дополнительной поддержке и оборудовании продолжает расти", - отметил министр.

Он подчеркнул, что ЕС остается одним из ключевых партнеров Украины, в том числе в энергетическом секторе, и выразил благодарность Европейской комиссии и Евросоюзу за постоянную поддержку украинской энергетической системы.