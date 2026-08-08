Экс-главе МИД Венгрии предъявили обвинение во взятке

Заявление о подозрении во взяточничестве было подано в прокуратуру в отношении экс-главы МИД Венгрии Петера Сийярто, в случае признания виновным ему грозит до трех лет лишения свободы, поскольку он отказался от депутатского мандата и больше не обладает иммунитетом, сообщил портал Index.

Сийярто в середине июля заявил, что отказывается от поста депутата в парламенте страны и уходит работать на руководящую должность в китайскую автомобильную компанию BYD.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что власти страны начали расследование деятельности Сийярто на посту главы МИД. "Дело Петера Сийярто было передано из столичной следственной прокуратуры в BRFK после того, как Иштван Теньи подал заявление в связи с подозрением в получении взятки. Поскольку Петер Сийярто больше не является депутатом парламента, он не обладает депутатской неприкосновенностью. В случае признания виновным ему может грозить до трех лет лишения свободы", - пишет портал.

Теньи - венгерский активист, "специализирующийся" на подаче заявлений в полицию и прокуратуру на основании заявлений СМИ в качестве частного лица. В венгерской прессе его называют "король заявлений", поскольку количество случаев, на которые он стремится обратить внимание властей, исчисляется сотнями.

Источник: РИА Новости