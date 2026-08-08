Хикмет Гаджиев: Президент Ильхам Алиев выиграл войну, но и мир тоже
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился видео по случаю первой годовщины Вашингтонского мирного саммита.
Об этом Гаджиев написал в соцсети X, опубликовав видео с Вашингтонского саммита.
President Ilham Aliyev — won the war, but also won the peace!
One year since the Washington Peace Summit. pic.twitter.com/B7tuoD3rwh — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) August 8, 2026
"Президент Ильхам Алиев - выиграл войну, но и мир тоже! Прошел год с момента Вашингтонского мирного саммита", - написал Гаджиев.
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