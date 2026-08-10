В Губе задержали двоих рецидивистов с наркотиками и оружием - ФОТО

В Губинском районе проведены операции против незаконного оборота наркотиков и хранения оружия.

Как сообщает 1news.az, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Губинского районного отдела полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан ранее судимый 58-летний Хайям Мурадов.

У него было обнаружено и изъято в общей сложности 7 килограммов марихуаны.

В ходе другой операции у ранее судимого 38-летнего Зульфугара Мамедова был обнаружен и изъят незаконно приобретенный и хранившийся автомат марки «АКМ».

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Решением суда в отношении Х. Мурадова и З. Мамедова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.