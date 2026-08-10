Reuters: президент Камеруна уже около двух месяцев находится за пределами страны

Президент Камеруна 93-летний Поль Бийя, занимающий этот пост с 1982 года, уже почти два месяца находится за пределами страны.

Он уехал в Европу 7 июня, как сообщалось, с кратким частным визитом и с тех пор не возвращался в страну.

При этом 3 августа, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на три президентских указа, глава камерунского государства провел масштабные перестановки в высшем военном руководстве страны.

Бийя сменил командующих в четырех из пяти объединенных военных округов страны и назначил нового руководителя Сил быстрого реагирования. Глава президентской гвардии повышен со звания полковника до бригадного генерала. Изменения также затронули командование мотопехотных бригад. Указы были оглашены по государственному радио.

Бийя в возрасте 93 лет является старейшим действующим президентом мира и вторым после президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого по продолжительности пребывания у власти среди действующих президентов.

На фоне его отсутствия в стране усилились спекуляции о состоянии здоровья главы государства.

Представитель правительства Рене Эммануэль Сади ранее заявил, что президент жив и в скором времени вернется в страну.

Источник: ТАСС