В Иране утвердили законопроект о запрете прохода судов США и Израиля через Ормузский пролив

В Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана утвердили генеральный план стратегических действий по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.

Сообщается, что общие положения законопроекта о стратегических мерах по обеспечению безопасности и развитию Ормузского пролива одобрены комиссией единогласно.

Ранее член президиума парламента Ирана Алиреза Салеми сказал, что план предполагает «запрет на проход судов США, Израиля и других враждебных стран через Ормузский пролив, а также всех судов, связанных с Израилем». Запрет также распространяется на военные и гражданские суда и грузы, участвующие в акциях против Ирана.

Кроме того, странам и отдельным лицам, причинившим ущерб Ирану, будет отказано в разрешении на проход через Ормузский пролив и Персидский залив до тех пор, пока не будет выплачена компенсация.

План также предусматривает крупные штрафы для нарушителей, в том числе штраф в размере до 20% стоимости груза.

В рамках законодательного акта правительство ИРИ в сотрудничестве с вооруженными силами будет обязано взять на себя такие обязанности, как организация судоходства, мониторинг движения судов, а также обеспечение безопасности и защита окружающей среды Персидского залива.

Источник: ISNA, Eghtesad