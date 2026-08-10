В Иране утвердили законопроект о запрете прохода судов США и Израиля через Ормузский пролив
В Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана утвердили генеральный план стратегических действий по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.
Сообщается, что общие положения законопроекта о стратегических мерах по обеспечению безопасности и развитию Ормузского пролива одобрены комиссией единогласно.
Ранее член президиума парламента Ирана Алиреза Салеми сказал, что план предполагает «запрет на проход судов США, Израиля и других враждебных стран через Ормузский пролив, а также всех судов, связанных с Израилем». Запрет также распространяется на военные и гражданские суда и грузы, участвующие в акциях против Ирана.
Кроме того, странам и отдельным лицам, причинившим ущерб Ирану, будет отказано в разрешении на проход через Ормузский пролив и Персидский залив до тех пор, пока не будет выплачена компенсация.
План также предусматривает крупные штрафы для нарушителей, в том числе штраф в размере до 20% стоимости груза.
В рамках законодательного акта правительство ИРИ в сотрудничестве с вооруженными силами будет обязано взять на себя такие обязанности, как организация судоходства, мониторинг движения судов, а также обеспечение безопасности и защита окружающей среды Персидского залива.
Источник: ISNA, Eghtesad