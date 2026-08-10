Казахстан может нарастить экспорт нефти через Азербайджан на фоне проблем с КТК

Казахстан рассматривает маршруты Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), Баку-Супса и транзит через Каспий по Азербайджану как дополнительные для экспорта нефти на фоне нестабильности работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Как передает Report, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Минэнерго республики.

Отметим, что казахстанская национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" (КМГ) планирует увеличить экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в 2026 году на 31% по сравнению с 2025 годом - до 1,7 млн тонн.

Объем перевалки казахстанской нефти через порт Актау в направлении нефтепровода БТД в январе-июне 2026 года составил 704 тыс. тонн.

Протяженность трубопровода составляет 1 768 км, пропускная способность - свыше 50 млн тонн нефти в год.

Акционерами проекта являются: SOCAR - 32,97%, британская BP plc - 30,1%, венгерская MOL - 8,9%, турецкая TPAO - 6,53%, итальянская Eni и французская TotalEnergies - по 5%, японская Itochu - 3,4%, индийская ONGC Videsh - 3,1%, американская ExxonMobil и японская INPEX - по 2,5%.