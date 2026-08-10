Бывший главнокомандующий КСИР стал секретарем Высшего совета нацбезопасности

Бывший главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности.

Об этом сообщил глава отдела по связям с общественностью администрации президента Ирана Мохаммад Мехди Табатабаи, передают иранские СМИ.

По его словам, в связи с отставкой секретаря Высшего совета национальной безопасности Мохаммада Багера Золькадра и его назначением на новую должность президент Ирана Масуд Пезешкиан своим распоряжением назначил Мохсена Резаи секретарем совета.

Резаи на этом посту сменил Мохаммада Багера Золькадра, который был назначен секретарем совета 27 марта после смерти своего предшественника Али Лариджани.

Согласно заявлению офиса верховного лидера Ирана, Золькадр назначен советником Моджтабы Хаменеи по политическим вопросам.