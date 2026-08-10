 Бывший главнокомандующий КСИР стал секретарем Высшего совета нацбезопасности | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Бывший главнокомандующий КСИР стал секретарем Высшего совета нацбезопасности

First News Media09:53 - Сегодня
Бывший главнокомандующий КСИР стал секретарем Высшего совета нацбезопасности

Бывший главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности.

Об этом сообщил глава отдела по связям с общественностью администрации президента Ирана Мохаммад Мехди Табатабаи, передают иранские СМИ.

По его словам, в связи с отставкой секретаря Высшего совета национальной безопасности Мохаммада Багера Золькадра и его назначением на новую должность президент Ирана Масуд Пезешкиан своим распоряжением назначил Мохсена Резаи секретарем совета.

Резаи на этом посту сменил Мохаммада Багера Золькадра, который был назначен секретарем совета 27 марта после смерти своего предшественника Али Лариджани.

Согласно заявлению офиса верховного лидера Ирана, Золькадр назначен советником Моджтабы Хаменеи по политическим вопросам.

Поделиться:
659

Актуально

Мнение

Турция прокладывает путь к Зангезурскому коридору: проект железной дороги от ...

Общество

СГБ предупреждает: Мошенники используют номера азербайджанских операторов для ...

Общество

«Поклонники из Азербайджана здесь желанные гости»: что рассказала 1news.az близкий ...

Общество

В Азербайджане произошло землетрясение

В мире

Хаменеи объявит о назначении новых военных командующих

В Россию начали завозить бригады женщин из Северной Кореи

Землетрясение в Колумбии унесло 30 жизней - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Британию прибыла лодка с рекордным количеством мигрантов

Выбор редактора

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Новости для вас

ИИ впервые создал жизнеспособные вирусы, которых не существует в природе

Самолет Air India попал в сильную турбулентность: пострадали пассажиры и члены экипажа

Мэр Тбилиси: Грузию и Украину обманывали, обещая взять в НАТО

Арестован турецкий ведущий Тахир Сарыкая

Последние новости

Хаменеи объявит о назначении новых военных командующих

Сегодня, 21:00

Наказаны 29 врачей и 12 медсестер, работавших без лицензии

Сегодня, 20:40

В Россию начали завозить бригады женщин из Северной Кореи

Сегодня, 20:20

Землетрясение в Колумбии унесло 30 жизней - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:00

В Британию прибыла лодка с рекордным количеством мигрантов

Сегодня, 19:45

Госбюджет Азербайджана за 7 месяцев исполнен с профицитом в 3,4 млрд манатов

Сегодня, 19:30

СГБ предупреждает: Мошенники используют номера азербайджанских операторов для атак на госслужащих

Сегодня, 19:15

Три конфедерации требуют независимого расследования действий ФИФА

Сегодня, 19:00

Стартует новый этап конкурса по приему на работу учителей

Сегодня, 18:45

Азербайджанские борцы завоевали 5 медалей в Бухаресте

Сегодня, 18:30

Студент UNEC стал чемпионом мира на конкурсе робототехники в Великобритании

Сегодня, 18:15

Пезешкиан: США просчитались в оценке ситуации в Иране из-за ИИ

Сегодня, 18:01

«Поклонники из Азербайджана здесь желанные гости»: что рассказала 1news.az близкий друг Майкла Джексона Карен Фэй

Сегодня, 17:45

В Баку ликвидирована сеть незаконных онлайн-казино с оборотом в 10 миллионов манатов - ВИДЕО

Сегодня, 17:44

Источники «AnewZ»: Трамп поинтересовался мнением Ильхама Алиева относительно Ирана

Сегодня, 17:40

​​​​​​​Meta оштрафовали еще на $567 млн за риски для детей на ее платформах

Сегодня, 17:39

Движение этих девяти автобусных маршрутов организовано по альтернативным улицам – СПИСОК

Сегодня, 17:33

В Стамбуле найдено тело 57-летней гражданки Азербайджана

Сегодня, 17:25

Гази продаёт носки у метро: В Госагентстве сделали заявление – ВИДЕО

Сегодня, 17:12

Марокко намерено требовать от Испании репатриации несовершеннолетних мигрантов

Сегодня, 17:03
Все новости
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

8 августа 2025 года в Белом доме состоялся исторический трехсторонний саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10