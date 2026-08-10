США перенаправили 55 судов с момента возобновления морской блокады Ирана

Число торговых судов, перенаправленных американскими военными с момента возобновления 14 июля морской блокады Ирана, достигло 55.

Об этом сообщило в воскресенье Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"По состоянию на 9 августа силы CENTCOM перенаправили 55 коммерческих судов, вывели из строя 2 судна и высадились на 2 судна, чтобы обеспечить соблюдение [морской блокады]", - говорится в публикации на странице командования в X.

8 августа число переправленных судов составляло 51.

Источник: ТАСС