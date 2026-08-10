Галузин заявил, что официальных переговоров с ФРГ по Украине в Баку не было

Российская сторона не вела никаких официальных переговоров с ФРГ по вопросам украинского урегулирования.

Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Никаких официальных контактов с ФРГ по вопросам украинского урегулирования не было и нет, да и вряд ли они возможны с учетом крайне агрессивной антироссийской риторики и практических шагов германского политического руководства", - отметил замминистра.

При этом Галузин указал на имеющие место неформальные контакты представителей общественных групп.

"Что касается неформальных встреч представителей различных общественных структур России и Германии, то они были и продолжаются", - подчеркнул российский дипломат.

21 июля во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в середине июля в Баку прошла встреча представителей Германии и России.

«Относительно проведенных в Баку встреч, могу сказать, что об этом мы узнали из газеты «Таймс». Мы не знали об этом. Разумеется, внимательно отнесясь к статье, опубликованной в столь авторитетном печатном органе, мы провели расследование, и вчера, перед отъездом в Берлин, я запросил информацию в Государственной пограничной службе Азербайджана о том, находились ли одновременно в Азербайджане лица, чьи имена упоминаются в газете «Таймс». Могу сказать вам, что эта информация подтвердилась. 12 июля рейсом Берлин-Баку в Баку прибыли два известных лица – есть информация, что один из них являлся руководителем администрации госпожи Меркель, – господин Пофалла и господин Платцек. 14 июля они вернулись из Баку в Берлин. В то же время, 12-го числа из Москвы в Баку прибыли бывший премьер-министр России господин Зубков и глава Совета при Президенте России по развитию гражданского общества господин Фадеев, один из которых покинул Баку 13-го, а другой – 14-го числа. К нам по этому поводу не поступало никакой информации ни из Германии, ни из России. То есть просто наша территория была использована без нашего ведома.

Относительно того, состоялась ли подобная встреча или нет, я не могу сказать ничего конкретного, потому что мы этого не видели. Однако приведенная мной статистика полетов дает основания сказать, что такая тайная встреча в Баку была проведена. Если эта встреча положит конец украинско-российской войне, мы, конечно же, это приветствуем», - передает АЗЕРТАДЖ.