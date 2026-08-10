«Одиссея» Кристофера Нолана стала самым кассовым фильмом режиссера, собрав 1,1 млрд долларов - ВИДЕО

Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» стал самым кассовым проектом в карьере режиссера, преодолев отметку в 1 млрд долларов (1,7 млрд манатов) в мировом прокате менее чем за месяц после премьеры.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, мировые кассовые сборы картины достигли 1,104 млрд долларов (1,877 млрд манатов). Таким образом, «Одиссея» обошла предыдущего рекордсмена Нолана - фильм «Темный рыцарь: Возрождение легенды», который собрал 1,085 млрд долларов (1,845 млрд манатов).

Фильм «Одиссея» вышел в прокат 17 июля. В центре сюжета - царь Итаки Одиссей в исполнении Мэтта Деймона, который после окончания Троянской войны отправляется в опасное путешествие домой.

В трехчасовой эпической картине также снялись Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея, Том Холланд, Шарлиз Терон и Лупита Нионго. Картина дебютировала на первом месте мирового проката и удерживала лидерство два уикенда подряд. Фильм получил высокие оценки критиков, а его масштаб и использование премиальных киноформатов способствовали повторным просмотрам.

Бюджет производства «Одиссеи» оценивается в 250 млн долларов (425 млн манатов) без учета расходов на маркетинг, что делает фильм одним из самых дорогих проектов К.Нолана. Доходы всех фильмов режиссера в мировом прокате теперь превышают 7 млрд долларов (11,9 млрд манатов).

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