Улицу Шихали Гурбанова в Баку не открыли в обещанный срок

Движение транспорта на улице Шихали Гурбанова в Баку по состоянию на утро 10 августа по-прежнему остается перекрытым, несмотря на то, что ранее открыть дорогу планировалось к 07:00.

Как ранее сообщал 1news.az, дорожные работы проводятся на участке улицы Шихали Гурбанова от улицы Физули до улицы Салатын Аскеровой. Движение здесь было частично ограничено с 08:00 6 августа до 22:00 7 августа, после чего участок полностью закрыли для транспорта.

Согласно информации, распространенной Азербайджанским государственным агентством автомобильных дорог (AAYDA), полное ограничение должно было действовать с 23:00 7 августа до 07:00 10 августа.

Однако утром 10 августа корреспондент 1news.az убедился, что движение на улице Шихали Гурбанова так и не восстановлено.

1news.az обратился в AAYDA с запросом о причинах задержки дорожных работ и новых сроках открытия улицы. На момент публикации ответа от агентства не поступило.

Отметим, что затянувшееся перекрытие одной из центральных улиц города создает дополнительные сложности для автомобилистов и увеличивает нагрузку на прилегающие дороги.

1news.az продолжит следить за ситуацией.