В Китае из-за приближающегося тайфуна «Дельфин» эвакуированы около 390 тыс. человек

В Китае эвакуировали около 390 тыс. человек в связи с приближением тайфуна «Дельфин» к провинции Чжэцзян.

Ожидается, что тайфун «Дельфин», движущийся со скоростью около 162 километров в час в направлении восточного побережья Китая, принесет с собой сильный ветер, ливневые дожди, вследствие которых возможны наводнения и сход оползней.

По распоряжению властей провинции Чжэцзян, предупредивших население о риске схода оползней, в городе Тайчжоу было эвакуировано около 390 тыс. человек.

В провинции приостановлена морская деятельность, включая паромное и круизное сообщение.

По сообщениям местных СМИ, в аэропортах Шанхая — Хунцяо и Пудун — отменено 60% рейсов, что составляет более 1300 авиарейсов.

Власти также сообщили, что в Шанхае из «опасных зон» эвакуированы около 30 тыс. человек.

Источник: Anadolu