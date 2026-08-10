В ряде районов Азербайджана  временно отключат электричество

В ряде районов Азербайджана 10 августа ожидаются временные перебои в подаче электроэнергии, связанные с проведением плановых ремонтных работ.

Как сообщили в ОАО «Азеришыг», специалисты проведут ремонт на отдельных воздушных линиях электропередачи напряжением 10 кВ. Работы направлены на повышение надежности и качества электроснабжения, а также обеспечение растущего спроса на электроэнергию.

В Евлахской электросети временные ограничения затронут село Коюнбинасы, электроснабжение будет приостановлено с 09:00 до 12:00. С 10:00 до 15:00 перебои ожидаются на отдельных участках улиц Мамед Эмина Расулзаде, Мамедгусейна Шахрияра и Баку в Евлахе.

В Агдашской электросети ограничения с 10:00 до 13:00 затронут отдельные части сел Булакотагы, Юхары Кесил, Караган Шыхлар, Караган Сади, Кюкюл, Араб и Гушун.

Кроме того, плановые работы с 10:00 до 15:00 пройдут на улицах Мамед Эмина Расулзаде, Мамедгусейна Шахрияра и Низами Гянджеви в Гёйчае, что также приведет к временному отключению электроэнергии.

В «Азеришыг» отметили, что после завершения ремонтных работ подача электроэнергии будет восстановлена, а абоненты указанных территорий будут обеспечены более стабильным и качественным электроснабжением.

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