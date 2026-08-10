Дорожная полиция напомнила велосипедистам ключевые правила безопасности

«Популяризация велосипедного транспорта в нашей стране - позитивный фактор. Вместе с тем следует учитывать, что велосипедисты, являясь полноправными участниками дорожного движения, обязаны соблюдать установленные правила и ответственно относиться к безопасности - как собственной, так и окружающих».

Как передает 1news.az, об этом говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции к велосипедистам.

Как отмечается в информации, наблюдения показывают, что в ряде случаев нарушение правил дорожного движения велосипедистами приводит к созданию аварийных и опасных ситуаций. Подобные инциденты могут привести к травмам различной степени тяжести и даже к трагическим последствиям.

«Главное управление государственной дорожной полиции напоминает лицам, управляющим велосипедами, о ряде ключевых требований:

Использование мобильных телефонов: во время езды категорически недопустимо пользоваться мобильным телефоном, особенно разговаривать по нему, убрав руки с руля. Это отвлекает внимание, приводит к потере контроля над управлением и существенно повышает риск ДТП.

Маневрирование: при изменении направления движения и поворотах на перекрестках следует избегать резких маневров и своевременно предупреждать других участников дорожного движения о планируемом маневре соответствующим сигналом.

Движение по назначению: на участках, где оборудованы специальные велосипедные дорожки или полосы, необходимо передвигаться исключительно по ним. При их отсутствии движение должно осуществляться по правому краю проезжей части в строгом соответствии с требованиями ПДД.

Помните: соблюдение правил дорожного движения - это не просто требование закона, но и главное условие сохранения вашей жизни и здоровья, а также обеспечения безопасности всех участников движения», - говорится в сообщении.