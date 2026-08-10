 Avant запускает новый премиальный проект в Бакиханове: Green by Avant с возможностью ипотеки при первоначальном взносе всего 10% - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Общество

Avant запускает новый премиальный проект в Бакиханове: Green by Avant с возможностью ипотеки при первоначальном взносе всего 10% - ФОТО - ВИДЕО

First News Media10:49 - Сегодня
Avant запускает новый премиальный проект в Бакиханове: Green by Avant с возможностью ипотеки при первоначальном взносе всего 10% - ФОТО - ВИДЕО

Состоялась официальная презентация нового проекта Avant Group - Green by Avant.

В мероприятии приняли участие руководство компании, партнеры, представители СМИ и приглашенные гости, которые подробно ознакомились с преимуществами проекта и условиями его приобретения.

Жилой комплекс нового поколения Green by Avant, расположенный в поселке Бакиханов по адресу  ул. Рухуллы Ахундова, 16, отличается современной архитектурой, функциональными планировками и концепцией «зеленой жизни». Проект общей площадью 1,5 гектара рассчитан на 350 квартир и призван обеспечить жителям комфортную, безопасную и качественную среду для жизни.

Одним из ключевых преимуществ проекта стала новая финансовая возможность, реализованная в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между ABB и Avant Group. Теперь покупатели могут приобрести квартиру в ипотеку с первоначальным взносом всего 10%. Это сотрудничество стало важным новшеством на рынке недвижимости Азербайджана, сделав покупку жилья более доступной для широкой аудитории.

В проекте представлены квартиры площадью от 53,94 м² до 108 м², отвечающие потребностям самых разных семей. Все квартиры будут сдаваться в предчистовой отделке (White Box / ağ suvaq), что позволит владельцам оформить интерьер полностью по своему вкусу.

В рамках презентации Green by Avant также была объявлена специальная акция для покупателей. На первые 10% квартир из общего числа 350 предоставляется скидка 4,5%. Данное предложение действует только для первых покупателей и предоставляет отличную возможность приобрести жилье на максимально выгодных условиях.

Выступая на презентации, основатель Avant Group Али Гусейнов отметил, что Green by Avant - это не просто жилой комплекс, а современная концепция жизни, в которой комфорт, безопасность и благополучие жителей являются главными приоритетами. Проект предусматривает благоустроенные зеленые зоны, места для отдыха, детские площадки и всю необходимую инфраструктуру для комфортной повседневной жизни.

Чтобы получить подробную информацию о проекте и воспользоваться специальным предложением, обращайтесь по короткому номеру *0241 или посетите офис продаж Green by Avant, расположенный по адресу: поселок Бакиханов, ул. Рухуллы Ахундова, 16.

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