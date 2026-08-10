Иран в переговорах с США делает упор на разморозке активов

Представители Ирана в ходе переговоров с США делают акцент на получении доступа к замороженным активам исламской республики.

С таким утверждением выступил американский постпред при ООН Майк Уолтц.

"Иранцы в настоящее время больше боятся министра [финансов США Скотта] Бессента, чем [военного] министра [Пита] Хегсета. Когда они садятся за стол с нашими переговорщиками, они говорят о деньгах, - заявил Уолтц в эфире телеканала Fox News. - Они постоянно просят о доступе к наличным, своим активам, которые мы заморозили".

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

Источник: ТАСС