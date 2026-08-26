Историю Азербайджана в 7 классах начнут преподавать на азербайджанском языке

В школах с обучением на других языках историю Азербайджана в 7 классе будут преподавать на азербайджанском.

С 2026–2027 учебного года преподавание предмета «История Азербайджана» в 7 классах общеобразовательных учреждений, где обучение ведется на других языках, будет осуществляться на азербайджанском языке.

Об этом сообщили в Министерстве науки и образования.

В ведомстве отметили, что изменение является продолжением действующего подхода к преподаванию истории страны в школах с неазербайджанским языком обучения. До настоящего времени аналогичное требование применялось в 5 и 6 классах.

Источник: Report