Стало известно, сколько детей усыновили в Азербайджане в 2025 году

В Азербайджане в течение 2025 года были усыновлены 149 детей.

Такие данные содержатся в статистическом сборнике «Правонарушения в Азербайджане», опубликованном Государственным комитетом статистики.

Согласно представленным данным, среди усыновленных детей 71 были девочками. Таким образом, на девочек пришлось почти половина от общего числа зарегистрированных случаев усыновления.

Статистические сведения отражают также случаи пересмотра ранее принятых решений. В частности, в 2025 году в стране были отменены решения об усыновлении шести детей.

Источник: Report