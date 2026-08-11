 Стало известно, сколько детей усыновили в Азербайджане в 2025 году | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Стало известно, сколько детей усыновили в Азербайджане в 2025 году

Джамиля Суджадинова16:24 - 11 / 08 / 2026
Стало известно, сколько детей усыновили в Азербайджане в 2025 году

В Азербайджане в течение 2025 года были усыновлены 149 детей. 

Такие данные содержатся в статистическом сборнике «Правонарушения в Азербайджане», опубликованном Государственным комитетом статистики.

Согласно представленным данным, среди усыновленных детей 71 были девочками. Таким образом, на девочек пришлось почти половина от общего числа зарегистрированных случаев усыновления.

Статистические сведения отражают также случаи пересмотра ранее принятых решений. В частности, в 2025 году в стране были отменены решения об усыновлении шести детей.

Источник: Report

Поделиться:
633

Актуально

Политика

Ильхам Алиев: Вооруженные силы Азербайджана обладают весом в регионе

Политика

В Вашингтоне состоялась встреча представителей Азербайджана, Армении и США

Политика

Ильхам Алиев: Мы увидели преимущества новой системы управления в Карабахе и ...

Спорт

За Инфантино вступился Трамп: почему противники президента ФИФА не могут пойти ...

Общество

В двух районах Баку ограничат подачу газа

На бакинском бульваре спасли тонущего мужчину - ВИДЕО

Три члена одной семьи погибли, когда ехали раздавать свадебные приглашения - ВИДЕО

Управление «Ичеришехер» сделало заявление в связи с нанесением надписей на исторические памятники

Выбор редактора

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Азербайджанская тиктокер приговорена к 10 годам и 3 месяцам лишения свободы - ФОТО

Стала известна личность человека, погибшего в результате обрыва лифта в торговом центре в Баку - ОБНОВЛЕНО

Скончался Заслуженный деятель искусств Азербайджана Чингиз Алиоглу

Гази продаёт носки у метро: В Госагентстве сделали заявление – ВИДЕО

Последние новости

В Вашингтоне состоялась встреча представителей Азербайджана, Армении и США

Сегодня, 00:20

США сообщили о выводе из строя пытавшегося нарушить блокаду Ирана судна

Сегодня, 00:00

Зеленский призвал США давить на Россию ради окончания войны

11 / 08 / 2026, 23:49

Президент: Нахчыван, Восточный Зангезур, Карабах должны развиваться на основе единой концепции

11 / 08 / 2026, 23:45

Ильхам Алиев: Мы увидели преимущества новой системы управления в Карабахе и Восточном Зангезуре

11 / 08 / 2026, 23:43

В Ордубадском районе планируется строительство гидроэлектростанции

11 / 08 / 2026, 23:42

В двух районах Баку ограничат подачу газа

11 / 08 / 2026, 23:40

Президент: У нас готов проект по строительству линий электропередачи из основной части Азербайджана в Нахчыван через территорию Армении

11 / 08 / 2026, 23:25

Президент Азербайджана: Мы хотим выйти на европейский рынок с электроэнергией

11 / 08 / 2026, 23:21

Мерц занял последнее место в рейтинге популярности политиков ФРГ

11 / 08 / 2026, 23:20

Ильхам Алиев: Нахчыван станет одним из незаменимых транспортных хабов

11 / 08 / 2026, 23:00

Президент: Многие международные структуры заинтересованы в Нахчыванском сегменте Азербайджанских железных дорог

11 / 08 / 2026, 23:00

Президент: Автомобильная дорога Горадиз-Агбенд практически готова

11 / 08 / 2026, 22:58

Президент: Создание Зангезурского коридора было нашей инициативой

11 / 08 / 2026, 22:58

Ильхам Алиев: Вооруженные силы Азербайджана обладают весом в регионе

11 / 08 / 2026, 22:35

Ильхам Алиев: Нахчыван подарил азербайджанскому народу такую гениальную личность, как Великий лидер Гейдар Алиев

11 / 08 / 2026, 22:34

Президент: Самым благоприятным местом для производства солнечной электроэнергии на территории Азербайджана является Нахчыван

11 / 08 / 2026, 22:33

Президент: В нашем регионе Азербайджан входит в число редких стран, не имеющих проблем с электроэнергией

11 / 08 / 2026, 22:32

Президент: Нахчыванская Автономная Республика всесторонне развивается

11 / 08 / 2026, 22:31

В комплексе отдыха «Аджеми сейрангахы» в Нахчыване открыт памятник архитектору Аджеми Нахчывани

11 / 08 / 2026, 22:29
Все новости
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

8 августа 2025 года в Белом доме состоялся исторический трехсторонний саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10