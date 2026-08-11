Джон Гудман изменился до неузнаваемости после похудения на 90 кг - ФОТО

В сети появилось новое фото 74летнего голливудского актёра Джона Гудмана, который за несколько лет значительно изменился внешне, сбросив около 90 кг.

Снимок со звездой фильма «Большой Лебовски» опубликовал в социальных сетях американский актёр и комик Дэвид Делуиз - он встретил Гудмана в супермаркете и сделал с ним совместное фото.

Отметим, что Джон Гудман на протяжении многих лет боролся с лишним весом. Ранее сообщалось, что актёру удалось сбросить около 90 кг - его максимальный вес в прошлом составлял порядка 180 кг.