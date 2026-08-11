Парламент Ливана одобрил законопроект об отмене смертной казни

Палата депутатов (однопалатный парламент) Ливана большинством голосов одобрила законопроект об отмене смертной казни после внесения в него поправок.

Об этом сообщило ливанское агентство NNA.

Законопроект предусматривает решение вопроса о наиболее строгом наказании за преступления, совершенные до вступления закона в силу.

Как пояснил накануне председатель парламента Набих Берри, согласованная формулировка была выработана в ходе консультаций с депутатом Джорджем Адваном и призвана урегулировать вопрос применения усиленного наказания за преступления, совершенные до принятия нового закона.

Смертная казнь формально сохранялась в законодательстве Ливана на протяжении многих лет, однако ее использование было фактически приостановлено. Последний смертный приговор в стране был приведен в исполнение в 2004 году.

Источник: ТАСС