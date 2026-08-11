Погода на среду: В Азербайджане ожидаются интенсивные осадки 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 11 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых местах возможен дождь. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-25° тепла, днём - 28-33° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-75%, днём -45-50%.

В районах Азербайджана местами временами ожидается дождь. В отдельных районах осадки могут носить интенсивный ливневый характер, возможны гроза и град. Преимущественно в горных и предгорных районах ожидается усиление осадков. Ночью и утром местами в горных районах возможен туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днём - 32-37° тепла. В горных районах ночью - 14-18° тепла, днём - 20-25° тепла.