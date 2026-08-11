Трамп: Я банкир Ирана

Президент США Дональд Трамп считает предпринимаемые Вашингтоном шаги по экономическому давлению на Иран эффективными и убежден, что экономику Исламской Республики ждет крах.

"Просто посмотрите, как плохи их дела, они имеют дело с инфляцией в 300%, их валюта практически ничего не стоит. Они не платят своим солдатам. Их солдаты уходят", - утверждал президент в интервью радиостанции Real America's Voice.

"Так что мы будем продолжать делать то же самое, потому что они нежизнеспособны, - добавил американский лидер. - В экономическом плане у них полный раздрай. Они не могут занять денег. Мы контролируем деньги, которые у них были, большую сумму. У них было много, но мы полностью их контролируем. Я их банкир".

При этом Трамп вновь допустил, что США могут "нанести очень-очень сильный удар" по Ирану.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

Источник: ТАСС