Card-to-Card под лимитом: что будет с благотворительными сборами?

В Азербайджане началось внедрение новых правил и ограничений на карточные переводы с карты на карту (Card-to-Card / C2C).

Как и любые новшества эти изменения также вызвали широкий резонанс и множество вопросов среди населения. Одной из наиболее чувствительных тем стала судьба благотворительных сборов.

В редакцию неоднократно обращаются граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации - тяжелобольные люди и их родственники, для которых переводы с карты на карту являются жизненно важным инструментом сбора средств на лечение и операции.

Граждан волнует главный вопрос: как лимиты скажутся на благотворительных сборах? Возможно ли при открытии банковского счета или оформлении карты указать ее целевое назначение (сбор средств на лечение) и получить освобождение от действующих ограничений? И готовы ли финансовые структуры индивидуально подходить к таким ситуациям?

За официальными разъяснениями редакция обратилась в Ассоциацию банков Азербайджана (АБА).

В ответ на наш запрос в АБА пояснили, что у граждан есть возможность решить данный вопрос в индивидуальном порядке:

«В связи с этим граждане могут обратиться в банк, а банки, изучив вопрос, могут пересмотреть данный лимит», - заявили в Ассоциации банков Азербайджана.

Таким образом, лицам, нуждающимся в сборе средств на медицинские нужды, рекомендуется лично подать заявление в обслуживающий банк с предоставлением соответствующих подтверждающих документов для индивидуального рассмотрения и возможного увеличения или снятия установленных лимитов.

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