Испания готовится принять 6 млн наблюдателей солнечного затмения

Испания готовится к одному из самых масштабных массовых мероприятий этого лета — полному солнечному затмению, которое пройдет 12 августа.

На фоне ожидаемого наплыва миллионов туристов и жителей страны власти одновременно усиливают меры безопасности из-за сохраняющейся угрозы лесных пожаров, которая особенно высока в разгар летнего сезона.

Региональные власти территорий, расположенных в полосе прохождения затмения, рассчитывают принять около 6 миллионов человек. Именно из этих районов на территории континентальной Европы будут открываться наиболее благоприятные виды на редкое астрономическое явление. Для организованного размещения зрителей уже определены 660 официальных площадок, а также дополнительные парковочные зоны и места для кемпинга.

Масштабное скопление людей в природных районах создает дополнительные риски для системы гражданской защиты. В связи с этим испанские власти планируют привлечь более 35 тысяч сотрудников правоохранительных органов для обеспечения порядка и предотвращения чрезвычайных происшествий.

Генеральный секретарь по вопросам гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел Испании Вирджиния Барконес заявила, что одной из главных задач станет предотвращение возгораний, которые могут возникнуть из-за человеческого фактора. В частности, опасность представляют даже выброшенные на сухую растительность сигареты.

По словам Барконес, нынешнее лето стало для Испании особенно тяжелым из-за серии крупных лесных пожаров. Поэтому власти намерены ограничивать любые виды деятельности, способные повысить вероятность возникновения новых очагов возгорания в местах массового пребывания людей.

Координация операции будет осуществляться из специального оперативного центра в Мадриде. Оттуда испанские службы будут взаимодействовать с региональными правительствами и контролировать ситуацию в районах, которые окажутся в зоне наибольшего притока посетителей.

Полное солнечное затмение станет одним из наиболее редких астрономических событий года. В Европе наблюдать его во всей полноте можно будет с территории Испании и Исландии. В Испании затмение ожидается в вечерние часы среды, что уже вызвало значительный интерес со стороны туристов и жителей страны.

Однако проведение массовых мероприятий в условиях экстремальной летней погоды создает дополнительные сложности. Синоптики прогнозируют в отдельных районах повышение температуры воздуха до 40 градусов Цельсия. Одновременно метеорологическое агентство Испании Aemet оценивает пожарную опасность в ряде регионов как высокую или очень высокую.

Уже к вечеру понедельника крупные лесные пожары продолжались в провинциях Уэльва, Сеговия и Уэска. Спасательные службы продолжают бороться с огнем, а власти следят за распространением очагов и возможными угрозами для населенных пунктов и инфраструктуры.

Масштаб ущерба от лесных пожаров в Испании в этом году уже значительно превышает показатели прошлого года. По данным Министерства окружающей среды страны, с начала 2026 года огнем было уничтожено около 200 тысяч гектаров территории. Это примерно в шесть раз больше площади, пострадавшей от пожаров за аналогичный период 2025 года.

Источник: Reuters