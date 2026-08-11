 Американские «Голодные игры»: подростки со всей страны сразятся за стипендии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Американские «Голодные игры»: подростки со всей страны сразятся за стипендии

Джамиля Суджадинова16:33 - 11 / 08 / 2026
Американские «Голодные игры»: подростки со всей страны сразятся за стипендии

Во вторник пройдет заключительный этап «Патриотических игр» — спортивного соревнования для старшеклассников, организованного в рамках мероприятий, посвященных 250-летию основания Соединенных Штатов.

Финальный день соревнований состоится в городе Женева, расположенном примерно в 80 километрах к северу от Кливленда. В мероприятии приняли участие подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Для участия от каждого американского штата были выбраны по два школьника, юноша и девушка. Кроме того, к соревнованиям присоединились представители некоторых американских военных баз, индейских племен и территорий США.

Участники проходили предварительный отбор, в рамках которого им необходимо было ответить на вопросы, связанные с американским патриотизмом. В заключительном этапе Трамп намерен наблюдать за выступлениями 32 лучших участников, которые будут бороться за победу в спортивных дисциплинах.

Главные призы получат двое победителей — юноша и девушка. Каждый из них сможет рассчитывать на стипендию в размере 125 тысяч долларов.

Соревнования стартовали в воскресенье и проходят на территории Академии SPIRE, спортивно-тренировочного комплекса и школы-интерната. В программу включены несколько спортивных дисциплин, в том числе легкоатлетические состязания, вышибалы и кикбол, командная игра, сочетающая элементы бейсбола и футбола.

Организатором мероприятия выступает некоммерческая организация Freedom 250, которую поддерживает Белый дом. Она занимается подготовкой различных мероприятий, приуроченных к празднованию 250-летия независимости США.

Организаторы планируют сделать соревнования доступными для широкой аудитории. «Патриотические игры» транслируются в прямом эфире на спортивном телеканале ESPN. Кроме того, телеканал ABC в четверг вечером покажет специальную часовую программу, посвященную мероприятию. Начало трансляции запланировано на 21:00 по восточному времени США, что соответствует 01:00 пятницы по Гринвичу.

При этом мероприятие уже стало предметом политических споров. Оппоненты Трампа критикуют организаторов за недостаточное разнообразие участников и формат соревнований. Некоторые из них проводят параллели с антиутопическим романом и фильмами «Голодные игры», где от каждого региона выбирали по два подростка для участия в смертельном соревновании.

Источник: Reuters

Поделиться:
734

Актуально

Политика

Ильхам Алиев: Вооруженные силы Азербайджана обладают весом в регионе

Политика

В Вашингтоне состоялась встреча представителей Азербайджана, Армении и США

Политика

Ильхам Алиев: Мы увидели преимущества новой системы управления в Карабахе и ...

Спорт

За Инфантино вступился Трамп: почему противники президента ФИФА не могут пойти ...

В мире

США сообщили о выводе из строя пытавшегося нарушить блокаду Ирана судна

Зеленский призвал США давить на Россию ради окончания войны

Мерц занял последнее место в рейтинге популярности политиков ФРГ

Иран передал США условия открытия Ормузского пролива

Выбор редактора

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Финляндия отказалась передавать Украине ракеты для систем ПВО Patriot

Атака дрона на склад Wildberries в России: произошел сильный пожар

Владимир Зеленский: первое применение украинской баллистической ракеты может состояться осенью

В Россию начали завозить бригады женщин из Северной Кореи

Последние новости

В Вашингтоне состоялась встреча представителей Азербайджана, Армении и США

Сегодня, 00:20

США сообщили о выводе из строя пытавшегося нарушить блокаду Ирана судна

Сегодня, 00:00

Зеленский призвал США давить на Россию ради окончания войны

11 / 08 / 2026, 23:49

Президент: Нахчыван, Восточный Зангезур, Карабах должны развиваться на основе единой концепции

11 / 08 / 2026, 23:45

Ильхам Алиев: Мы увидели преимущества новой системы управления в Карабахе и Восточном Зангезуре

11 / 08 / 2026, 23:43

В Ордубадском районе планируется строительство гидроэлектростанции

11 / 08 / 2026, 23:42

В двух районах Баку ограничат подачу газа

11 / 08 / 2026, 23:40

Президент: У нас готов проект по строительству линий электропередачи из основной части Азербайджана в Нахчыван через территорию Армении

11 / 08 / 2026, 23:25

Президент Азербайджана: Мы хотим выйти на европейский рынок с электроэнергией

11 / 08 / 2026, 23:21

Мерц занял последнее место в рейтинге популярности политиков ФРГ

11 / 08 / 2026, 23:20

Ильхам Алиев: Нахчыван станет одним из незаменимых транспортных хабов

11 / 08 / 2026, 23:00

Президент: Многие международные структуры заинтересованы в Нахчыванском сегменте Азербайджанских железных дорог

11 / 08 / 2026, 23:00

Президент: Автомобильная дорога Горадиз-Агбенд практически готова

11 / 08 / 2026, 22:58

Президент: Создание Зангезурского коридора было нашей инициативой

11 / 08 / 2026, 22:58

Ильхам Алиев: Вооруженные силы Азербайджана обладают весом в регионе

11 / 08 / 2026, 22:35

Ильхам Алиев: Нахчыван подарил азербайджанскому народу такую гениальную личность, как Великий лидер Гейдар Алиев

11 / 08 / 2026, 22:34

Президент: Самым благоприятным местом для производства солнечной электроэнергии на территории Азербайджана является Нахчыван

11 / 08 / 2026, 22:33

Президент: В нашем регионе Азербайджан входит в число редких стран, не имеющих проблем с электроэнергией

11 / 08 / 2026, 22:32

Президент: Нахчыванская Автономная Республика всесторонне развивается

11 / 08 / 2026, 22:31

В комплексе отдыха «Аджеми сейрангахы» в Нахчыване открыт памятник архитектору Аджеми Нахчывани

11 / 08 / 2026, 22:29
Все новости
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

8 августа 2025 года в Белом доме состоялся исторический трехсторонний саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10