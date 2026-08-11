Американские «Голодные игры»: подростки со всей страны сразятся за стипендии

Во вторник пройдет заключительный этап «Патриотических игр» — спортивного соревнования для старшеклассников, организованного в рамках мероприятий, посвященных 250-летию основания Соединенных Штатов.

Финальный день соревнований состоится в городе Женева, расположенном примерно в 80 километрах к северу от Кливленда. В мероприятии приняли участие подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Для участия от каждого американского штата были выбраны по два школьника, юноша и девушка. Кроме того, к соревнованиям присоединились представители некоторых американских военных баз, индейских племен и территорий США.

Участники проходили предварительный отбор, в рамках которого им необходимо было ответить на вопросы, связанные с американским патриотизмом. В заключительном этапе Трамп намерен наблюдать за выступлениями 32 лучших участников, которые будут бороться за победу в спортивных дисциплинах.

Главные призы получат двое победителей — юноша и девушка. Каждый из них сможет рассчитывать на стипендию в размере 125 тысяч долларов.

Соревнования стартовали в воскресенье и проходят на территории Академии SPIRE, спортивно-тренировочного комплекса и школы-интерната. В программу включены несколько спортивных дисциплин, в том числе легкоатлетические состязания, вышибалы и кикбол, командная игра, сочетающая элементы бейсбола и футбола.

Организатором мероприятия выступает некоммерческая организация Freedom 250, которую поддерживает Белый дом. Она занимается подготовкой различных мероприятий, приуроченных к празднованию 250-летия независимости США.

Организаторы планируют сделать соревнования доступными для широкой аудитории. «Патриотические игры» транслируются в прямом эфире на спортивном телеканале ESPN. Кроме того, телеканал ABC в четверг вечером покажет специальную часовую программу, посвященную мероприятию. Начало трансляции запланировано на 21:00 по восточному времени США, что соответствует 01:00 пятницы по Гринвичу.

При этом мероприятие уже стало предметом политических споров. Оппоненты Трампа критикуют организаторов за недостаточное разнообразие участников и формат соревнований. Некоторые из них проводят параллели с антиутопическим романом и фильмами «Голодные игры», где от каждого региона выбирали по два подростка для участия в смертельном соревновании.

Источник: Reuters