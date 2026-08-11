Число погибших от Эбола в Конго превысило 2 тысячи

Число подтвержденных смертей в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 2011 человек.

Власти страны сообщили об этом во вторник, зафиксировав один из самых тревожных показателей с начала нынешней эпидемии, которая, по оценкам специалистов в области здравоохранения, распространяется значительно быстрее предыдущих вспышек заболевания.

Согласно последним данным Национального института общественного здравоохранения Демократической Республики Конго, в пяти провинциях страны зарегистрирован 4381 подтвержденный случай заражения.

Масштаб распространения инфекции продолжает увеличиваться на фоне сложной эпидемиологической и гуманитарной ситуации в пострадавших районах.

Одной из основных причин быстрого распространения вируса специалисты называют позднее выявление заболевших. Дополнительные сложности создают вооруженные конфликты, нестабильная обстановка и высокая нагрузка на медицинскую систему. Все это затрудняет своевременное обнаружение новых случаев, изоляцию инфицированных и установление людей, контактировавших с ними.

Нынешняя вспышка стала 17-й зарегистрированной вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Ее причиной является штамм Бундибугйо. В настоящее время против этого варианта вируса отсутствуют одобренные вакцины и методы специфического лечения, что дополнительно осложняет борьбу с инфекцией.

Всемирная организация здравоохранения ранее объявила ситуацию чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Вспышка уже вышла за пределы Демократической Республики Конго: случаи заражения были зарегистрированы в соседней Уганде.

Исследователи выявили более 500 предполагаемых случаев заболевания в период с середины января по 15 мая, что указывает на значительно более раннее начало распространения вируса, чем было установлено первоначально.

Ситуацию осложняет нехватка лекарственных препаратов и медицинских ресурсов. В некоторых районах нестабильность и проблемы с безопасностью препятствуют работе медицинских специалистов и затрудняют проведение эпидемиологических мероприятий. В результате властям и международным организациям сложнее отслеживать контакты заболевших, своевременно изолировать инфицированных и ограничивать дальнейшую передачу вируса.

При этом нынешняя вспышка уже демонстрирует необычно высокую скорость роста числа смертей. Хотя по общему количеству случаев и погибших она пока уступает крупнейшей вспышке Эбола в Западной Африке в 2014–2016 годах, темпы распространения инфекции значительно выше.

Для сравнения, во время предыдущей крупной вспышки Эбола в Демократической Республике Конго, продолжавшейся с 2018 по 2020 год, на достижение отметки в 2000 смертей потребовалось немногим более года. Нынешние темпы означают, что такое же количество погибших было зафиксировано в разы быстрее.

Источник: Reuters