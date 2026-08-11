В Сербии заявили о возможной отмене безвиза с Россией вслед за Черногорией

Сербия может отменить безвизовый режим с Россией вслед за Черногорией.

С таким заявлением во вторник, 11 августа, выступил министр по европейской интеграции Неманья Старович.

«Страна намерена выполнить условия для присоединения к Шенгенской зоне к 2027 году», — заявил он в эфире Радио Белграда.

Черногория официально ввела визы для россиян и белорусов с 1 ноября 2026 года. Соответствующий документ в понедельник, 27 июля, появился на официальном сайте правительства страны. В постановлении, принятом правительством Черногории 23 июля 2026 года, указаны изменения в визовом режиме. Согласно новым правилам, с 1 ноября 2026 года гражданам ряда стран, чей визовый режим ранее не совпадал с визовым режимом Европейского союза, потребуется виза для въезда в страну. В этот список среди прочих государств входит и Россия.

Источник: «Вечерняя Москва»