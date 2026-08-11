Пашинян обсудил с послами арабских стран перспективы проекта TRIPP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с послами арабских стран, аккредитованными в республике, мирный процесс между Ереваном и Баку, а также перспективы разблокировки региональных коммуникаций.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер отметил важность углубления и развития отношений с арабскими странами и добавил, что власти Армении заинтересованы в новых инициативах по развитию политических и экономических связей. Он также подчеркнул давние исторические и культурные связи Армении и арабского мира.

На встрече обсуждались соглашения, достигнутые 8 августа 2025 года между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне, а также шаги по разблокировке инфраструктур в регионе, в том числе по реализации проекта TRIPP.

Помимо этого, участники встречи обсудили вопросы подготовки климатического саммита COP17, который пройдет в Ереване 18-30 октября.

Источник: "Sputnik Армения"