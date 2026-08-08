Мировой футбол скорбит: клубы и организации поддерживают Месси после смерти отца

Хорхе Месси, отец и агент восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси, скончался в клинике Росарио на 69-м году жизни после продолжительной болезни.

На трагическую весть отреагировали ведущие мировые клубы и спортивные организации. Мадридский «Реал» официально выразил глубокое сожаление в связи с кончиной Хорхе Месси, адресовав слова поддержки Лео и его близким. Родной клуб капитана «Ньюэллс Олд Бойз» подчеркнул, что Хорхе был фундаментальной опорой и лидером за кулисами, поддерживавшим карьеру форварда от первых шагов до вершин мировой славы. Пресс-служба сборной Аргентины также обратилась к игроку со словами поддержки в этот трудный час. «Барселона», за которую Месси выступал с 2003 по 2021 год, поблагодарила его отца за преданность клубу и за то, что он доверил им начало и самые славные годы карьеры своего сына.

Слова скорби выразила Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) вместе с ее президентом Алехандро Домингесом, а также текущий клуб Лионеля «Интер Майами», призвав общественность проявить уважение к личной жизни семьи в этот период. Семья Месси в официальном заявлении поблагодарила всех за поступающие соболезнования и попросила о соблюдении приватности.