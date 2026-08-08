Ильхам Алиев - Трампу: Азербайджано-американские отношения находятся на высшей точке за 34 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту США Дональду Трампу по случаю первой годовщины исторического Вашингтонского саммита, состоявшегося 8 августа 2025 года.

В послании глава государства подчеркнул роль президента США в продвижении мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

«Благодаря Вашей решимости и непоколебимой воле Вам удалось добиться полного завершения конфликта, продолжавшегося три десятилетия, и заложить основу эпохи примирения и взаимного партнерства для наших народов», — говорится в письме.

Ильхам Алиев отметил, что подписанная в Белом доме трехсторонняя Совместная декларация, парафированное Азербайджаном и Арменией Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений, а также совместное обращение о ликвидации Минской группы ОБСЕ сыграли решающую роль в обеспечении долгосрочного мира и стабильности в регионе.

Отдельно президент Азербайджана указал на значение проекта TRIPP для развития многостороннего экономического сотрудничества, транспортной взаимосвязанности и безопасности на Южном Кавказе.

Глава государства также перечислил конкретные изменения, произошедшие за минувший год в азербайджано-армянских отношениях. В частности, были сняты ограничения на перевозку грузов через территорию Азербайджана в Армению, начались поставки азербайджанских нефтепродуктов, а также транзит зерна и другой продукции из третьих стран.

«Мы уже становимся свидетелями реальных преимуществ мира в экономической, торговой и других сферах», — подчеркнул Ильхам Алиев.

Значительная часть послания посвящена отношениям между Азербайджаном и США. Президент отметил, что именно после Вашингтонского саммита двусторонние связи вступили в качественно новый этап стратегического партнерства.

В этом контексте Ильхам Алиев напомнил о состоявшемся спустя шесть месяцев визите в Азербайджан вице-президента США Джей Ди Вэнса и подписании Хартии стратегического партнерства, охватывающей взаимные инвестиции, торговлю, энергетику, транспортную взаимосвязанность, искусственный интеллект и безопасность.

Президент Азербайджана также назвал решение Дональда Трампа о продлении приостановки действия дискриминационной 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы» важным шагом в направлении восстановления исторической справедливости.

«С гордостью можем сказать, что нынешний уровень азербайджано-американских отношений находится на самой высокой точке за всю 34-летнюю историю дипломатических отношений», — заявил Ильхам Алиев.

Глава государства поблагодарил Дональда Трампа за вклад в формирование и углубление стратегического партнерства между двумя странами и выразил готовность Баку и далее расширять отношения с США, основанные на дружбе, взаимном доверии, уважении и поддержке.