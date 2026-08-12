 Иран может затянуть конфликт с США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Иран может затянуть конфликт с США

First News Media12:35 - Сегодня
Иран может затянуть конфликт с США

Иран рассматривает возможность затягивания вооруженного конфликта с США до окончания президентского срока американского лидера Дональда Трампа.

Об этом заявил советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди.

"Мы должны обеспечить такой уровень сдерживания, чтобы враг никогда не решился нас атаковать и мы могли жить в безопасности. Один из вариантов — затягивать эту войну вплоть до следующего президентского срока и изматывать противника, чтобы любой, кто захочет напасть на Иран, понимал, что за это придется заплатить", — сказал он в интервью телеканалу PBS.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

Источник: ТАСС

Поделиться:
247

Актуально

Мнение

Нахчыван и новая география Евразии: как формируется стратегический перекресток ...

Мнение

Нахчыван становится экспортным энергохабом - МНЕНИЕ

Xроника

Распоряжение Президента: На ускорение социально-экономического развития ...

Общество

Дорожная полиция призвала водителей соблюдать правила безопасности при ...

В мире

КСИР объяснил, почему Хаменеи не появляется на публике

Иран может затянуть конфликт с США

Tesla массово отзывает электромобили

Власти Таиланда приостановили выдачу в стране лицензий на оружие

Выбор редактора

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Россию начали завозить бригады женщин из Северной Кореи

На знаменитом празднике Castell de l'Olla в Испании пострадали десятки зрителей

Тайфун «Дельфин» обрушился на восток Китая: эвакуированы свыше миллиона человек — ВИДЕО

Семь граждан Узбекистана погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Грузии трагически погиб 12-летний азербайджанец

Сегодня, 13:01

В Азербайджане задержаны граждане Алжира при попытке нарушения госграницы

Сегодня, 12:55

Нахчыван становится экспортным энергохабом - МНЕНИЕ

Сегодня, 12:50

КСИР объяснил, почему Хаменеи не появляется на публике

Сегодня, 12:40

Иран может затянуть конфликт с США

Сегодня, 12:35

Таинственное исчезновение завершилось трагедией: подробности гибели молодых людей в лянкяранском лесу - ВИДЕО

Сегодня, 12:30

В Баку автомобиль врезался в остановившуюся на дороге машину - ВИДЕО

Сегодня, 12:25

Распоряжение Президента: На ускорение социально-экономического развития Нахчывана выделено 258 млн манатов

Сегодня, 12:23

Дожди и грозы накрыли районы Азербайджана: фактическая погода

Сегодня, 12:12

На дороге Садарак - Бина загорелся грузовик со светильниками - ВИДЕО

Сегодня, 12:10

Нахчыван и новая география Евразии: как формируется стратегический перекресток региона

Сегодня, 12:02

Nar наградит абитуриентов, показавших наивысшие результаты

Сегодня, 11:52

Искусственный интеллект в Galaxy Z Fold8 выходит на новый уровень: самое интеллектуальное поколение Galaxy AI уже в Азербайджане

Сегодня, 11:42

Нармина Мустафаева назначена послом Азербайджана в Латвии

Сегодня, 11:39

Эльнур Султанов назначен новым послом Азербайджана в Швеции

Сегодня, 11:38

Заур Ахмедов отозван с должности посла Азербайджана в странах Скандинавии

Сегодня, 11:35

Закир Гасанов посетил воинские части в Нахчыване - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:25

В результате ДТП на дороге Баку - Губа погиб сотрудник агентства автомобильных дорог - ВИДЕО

Сегодня, 11:09

Tesla массово отзывает электромобили

Сегодня, 11:00

Netflix представил трейлер нового сезона «Монстра» - ВИДЕО

Сегодня, 10:52
Все новости
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

8 августа 2025 года в Белом доме состоялся исторический трехсторонний саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10