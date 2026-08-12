Иран может затянуть конфликт с США

Иран рассматривает возможность затягивания вооруженного конфликта с США до окончания президентского срока американского лидера Дональда Трампа.

Об этом заявил советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди.

"Мы должны обеспечить такой уровень сдерживания, чтобы враг никогда не решился нас атаковать и мы могли жить в безопасности. Один из вариантов — затягивать эту войну вплоть до следующего президентского срока и изматывать противника, чтобы любой, кто захочет напасть на Иран, понимал, что за это придется заплатить", — сказал он в интервью телеканалу PBS.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

Источник: ТАСС