Цена азербайджанской нефти превысила $95 за баррель

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,23, или 1,3%, — до $95,16.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $91,92.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $1,37, или 1,5%, — до $92,32 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная — в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли» (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.