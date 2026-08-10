Баку примет международный форум на тему будущего транспортных коридоров в Черноморско-Каспийском регионе

С 7 по 9 сентября в Баку пройдут 5-я Международная конференция и выставка Black and Caspian Freight Forum 2026: Corridors, Infrastructure, Investments. Мероприятие состоится в отеле Four Seasons.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии ожидается участие представителей государственных структур, международных финансовых организаций, портовых и железнодорожных компаний, транспортно-логистического сектора, инвестиционных кругов, а также бизнес- и экспертных организаций.

Организаторами мероприятия выступают RDL Group и аналитический центр CASPIA.

Одной из основных тем обсуждения на форуме станет развитие Среднего коридора и его роль в расширении транспортных связей между Центральной Азией, Южным Кавказом, Турцией и Европой. Наряду с перспективами развития коридора участники обсудят ключевые вопросы, влияющие на его практическую эффективность – пропускную способность инфраструктуры, состояние портовых и железнодорожных сетей, координацию между различными видами транспорта, инвестиционные потребности и цифровизацию логистических процессов.

Среди основных направлений дискуссий также будут вопросы динамики грузоперевозок через Каспийское море, развитие портовой и железнодорожной инфраструктуры, укрепление сотрудничества между транспортными операторами, а также возможности более тесного связывания транспортных сетей Центральной Азии и Южного Кавказа с Черноморским регионом и Европой.

На форуме также отдельно будут рассмотрены новые инфраструктурные инициативы в регионе, включая TRIPP – «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity), и их возможное влияние на региональную связность.

Наряду с этим состоится обмен мнениями по вопросам привлечения инвестиций в транспортную инфраструктуру, развития мультимодальных перевозок, расширения объема грузоперевозок через Каспийское и Черное моря, цифровизации логистики и перспектив международных транспортных коридоров.

Представителей медиа приглашают осветить мероприятие Black and Caspian Freight Forum 2026: Corridors, Infrastructure, Investments.

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