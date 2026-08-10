Азербайджанская нефть незначительно подорожала

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,56, или 0,6%, до $93,93.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $89,19.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $0,65, или 0,72%, до $90,95.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65/бар.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная — в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.