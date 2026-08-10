Оборот онлайн-касс в Азербайджане превысил 17,5 миллиарда манатов 

В январе-июле текущего года оборот, зарегистрированный посредством контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения, составил 17 миллиардов 588,4 миллиона манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную налоговую службу, этот показатель на 2 миллиарда 255,7 миллиона манатов, или на 14,7%, превышает показатель аналогичного периода 2025 года.

Отметим, что к настоящему времени на территории страны установлено 115 289 единиц таких ККА.

Использование ККА нового поколения позволило обеспечить более прозрачное проведение расчетов, предотвратить незаконный оборот товаров и обеспечить контроль за оборотом.