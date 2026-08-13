В германском городе Тройхтлинген на ж/д обнаружено взрывное устройство

На железнодорожном полотне вокзала в германском городе Тройхтлинген (Бавария - ред.) обнаружено взрывное устройство.

Как передает Report, об этом сообщает издание Bild.

"Специальные силы федеральной полиции в настоящее время расследуют потенциально взрывоопасный объект. Анализ полученных рентгеновских снимков еще продолжается. Масштабные ограничения дорожного движения пока остаются в силе. На данный момент мы пока не можем предсказать, как долго продлятся ограничения дорожного и железнодорожного движения. Просим избегать района Альте Бургштрассе/Веттенсхаймерштрассе", - сказано в сообщении полиции.

Движение поездов в районе Тройхтлингена полностью приостановлено.

Город расположен в районе Вайсенбург-Гунценхаузен, в нем проживает около 13 тыс. жителей.

Ранее сообщалось о том, что на территории Юлихского исследовательского центра в Германии обнаружили бомбу, учреждение временно закрыли.