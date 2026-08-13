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Политика

Фархад Мамедов: Где Азербайджан в противостоянии России и Армении?!

First News Media14:05 - Сегодня
Фархад Мамедов: Где Азербайджан в противостоянии России и Армении?!

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Где Азербайджан в противостоянии России и Армении?!

Для ответа на этот вопрос следует рассмотреть армяно-российские отношения и определить в каких именно сферах уже существуют кризисные явления, и какие могут быть потенциально затронуты.

Политика/Безопасность

Двустороннее военно-политическое союзничество – военная база России в Гюмри, совместное ПВО. Хотя военное руководство Армении мало общается с российскими союзниками, однако по базе и системе ПВО каких-либо пересмотров не ожидается.

Членство в ОДКБ – заморожено. Кризис налицо – рассматривается вопрос лишения права голоса.

Политический диалог на высшем и высоком уровне существует – однако используется для донесения ультиматумов и недовольств.

Российские пограничники на границах с Ираном и Турцией. Ряды пограничников поредели, однако решения об их выводе все еще нет. Реализация ТРИПП и решения по безвизу с ЕС предполагает самостоятельный контроль Армении за своими границами.

В Парламенте Армении две оппозиционные партии являются пророссийскими.

Гуманитарная сфера

В Армении действует Русский дом, представительство «Спутника», РПЦ, 40% от всего турпотока это российские туристы, в день осуществляются 35/40 авиарейсов между Россией и Арменией, большая армянская диаспора в России. То есть, флэш-рояль и не по одному пункту кризиса не наблюдается.

Экономика

Двусторонний товарооборот в 2024 году составил рекордные 12 млрд.$ (оригинальный, санкционка, золото/бриллианты).

В 2025 году товарооборот просел до 8 млрд.$ (стоп на золото/бриллианты и часть санкционки).

В первое полугодие 2026 года всего 2,630 млн.$(оригинальный товарооборот просел, санкционка остается). С такими темпами ограничений к концу года можем получить цифру в 4 млрд.$. Кризис налицо.

Банковские переводы в 2025 году из России в Армению составили 3,87 млрд.$

За январь-май 2026 года 1,9 млрд.$. Пока все в порядке.

Стратегические активы России в Армении.

Газпром – газораспределительная сеть Армении – обсуждается изменение цены на газ, имеет потенциал для кризиса.

АЭС – Росатом. Армения намеревается перейти на американские модульные станции.

ЮКЖД – железные дороги. Армения уже муссирует тему завершения концессионного управления.

Таким образом, из всей палитры армяно-российский взаимоотношений кризис покрывает товарооборот, участие Армении в ОДКБ, возможность разрыва концессии с ЮКЖД и пересмотр деятельности АЭС. Россия в перспективе может уменьшить турпоток и создать проблемы в банковских переводах.

А где тут Азербайджан?!

После Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года и ликвидации МГ ОБСЕ в декабре 2025 года выпала тема Карабаха, утвердилась мирная повестка. Мирная повестка с Азербайджаном создала условия для Армении повысить уровень своего суверенитета. Как и в каком направлении использует правительство Пашиняна этот ресурс остается за премьер-министром Армении.

Мирная повестка нивелировала для Армении угрозы со стороны Азербайджана и Турции – это был главный элемент необходимости в союзных отношениях с Россией.

Согласование с Азербайджаном и США проекта ТРИПП создало предпосылки для создания железной дороги вне зоны ответственности ЮКЖД на территории Армении и актуализировала процесс приостановки концессии со стороны правительства Армении.

Посредством ТРИПП у Армении появляется возможность выполнять транзитную функцию в векторе Восток-Запад, что позволяет правительству Армении пересмотреть транспортную стратегию страны в ущерб российскому участию.

Из Азербайджана в Армению начались поставки бензина, что создало альтернативу российским поставкам. В дальнейшем возможны поставки и другого вида энергии.

Таким образом, можно отметить, что Азербайджан не выдавливает Россию из Армении. Мирная повестка Азербайджана и Армении создает новую реальность в регионе и повышает суверенитет Армении, правительство которой уже само определяет, как использовать ресурсы повышенного суверенитета во взаимоотношениях с Россией.

Остается только наблюдать насколько далеко пойдет Россия в своих устремлениях по фиксации своего места и роли в регионе.

Источник: @mneniyefm

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