Пашинян готовит кадровые перестановки в армии

В Вооруженных силах Армении произойдут кадровые перестановки в связи с очередной гибелью военнослужащего.

Об этом сегодня сообщил премьер-министр Никол Пашинян на брифинге для журналистов после заседания правительства. Он отметил, что ранее утром обсудил ситуацию с министром обороны Суреном Папикяном и что в ближайшее время будут приняты кадровые решения в отношении ответственных лиц, передает Sputnik Армения.

"Я уже принял решение: в Военной полиции произойдут изменения, перемены коснутся и Управления морально-психологического обеспечения. Мы детально проанализируем, почему предпринимаемые в этом направлении усилия не приносят желаемых результатов. Будут сделаны выводы, и, да, должна быть персональная ответственность", — заявил Пашинян.

Однако премьер заявил, что ответственность за гибель людей в армии не лежит на высшем руководстве Вооруженных сил.

"Я не считаю, что начальник Генерального штаба и министр обороны прилагают недостаточно усилий для решения этого вопроса", — продолжил Пашинян.

Сегодня Министерство обороны выступило с заявлением, в котором сообщается, что 13 августа было обнаружено тело военнослужащего одной из частей ведомства — Григора Эдгаровича Закаряна — с огнестрельным ранением. Это уже второй случай гибели военнослужащего в мирное время за последний месяц. В июле сообщалось о смерти солдата срочной службы Нарека Торосяна.