В Азербайджане ожидаются ливни и град

14 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода преимущественно без осадков.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что северо-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 23–26° тепла, днем - 31–36° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 70–75%, днем - 45–50%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические дожди. Прогнозируются кратковременные ливни, грозы и град, преимущественно в горных и предгорных районах осадков может выпасть больше.

Ночью и утром в некоторых горных районах временно туман. Восточный ветер местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит 22–26° тепла, днем - 32–36° тепла, в горах ночью - 13–18° тепла, днем - 20–25° тепла.