Армен Григорян отказался от нового назначения

Бывший секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отклонил предложение продолжить работу в структуре исполнительной власти.

Об этом на брифинге в правительстве сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян, передают армянские СМИ.

По словам главы кабмина, экс-секретарю Совбеза была предложена должность в аппарате премьер-министра, однако тот решил временно отойти от государственной службы.

«Я предложил Армену Григоряну работу в аппарате премьера, но он, похоже, предпочел взять паузу. Я отношусь к этому с пониманием и уважением», — заявил Пашинян.

Напомним, бывший спикер парламента Армении Ален Симонян сегодня назначен секретарем Совета безопасности Армении.

Соответствующий указ подписал премьер-министр Никол Пашинян.

Ранее на заседании правительства Пашинян сообщил, что Григорян участвует в нем в качестве секретаря Совбеза в последний раз. Он занимал эту должность почти восемь лет.