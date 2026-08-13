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Ереван ищет компромисс с Москвой по концессии армянских железных дорог

First News Media14:20 - Сегодня
Ереван ищет компромисс с Москвой по концессии армянских железных дорог

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство Армении не будет идти на жесткие решения с Россией по вопросу концессионного управления армянскими железными дорогами и предпочитает решать вопросы в дружественной атмосфере.

По сообщению «Арменпресс», премьер-министр Никол Пашинян заявил об этом на брифинге с журналистами после заседания правительства.

«Решение заключается в том, чтобы мы взаимно понимали и учитывали интересы друг друга, идя на определенные компромиссы, одним из которых может быть продажа Россией концессионных прав. Это может быть полностью или частично, то есть могут быть определенные конфигурации акционеров, где процентное распределение будет таким, чтобы это не препятствовало исторической для Армении возможности интегрироваться в международную транспортную сеть», — сказал Пашинян.

В мае 2026 года Никол Пашинян заявил, что Армения хочет изменить логику концессионного управления железными дорогами, чтобы санкции не стали препятствием для развития железнодорожной системы страны.

Напомним, что концессионное управление армянской железной дорогой осуществляется Россией через компанию «Южно-Кавказские железные дороги». Премьер-министр Никол Пашинян ранее высказывался на эту тему, отмечая, что российское концессионное управление лишает Армению некоторых конкурентных преимуществ, и предлагал передать концессионное управление армянской железной дорогой третьей стране, дружественной Армении и России. Различные официальные лица с российской стороны уже заявляли, что не считают целесообразным передавать концессионное управление железной дорогой третьей стране.

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