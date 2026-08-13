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Верховный суд вынес решение по делу о лишении родительских прав — ВАЖНО

Феликс Вишневецкий14:17 - Сегодня
Верховный суд вынес решение по делу о лишении родительских прав — ВАЖНО

Гражданская коллегия Верховного суда Азербайджанской Республики приняла решение, формирующее единую судебную практику по основаниям лишения родительских прав.

Согласно обстоятельствам дела, от совместного брака стороны имеют 11-летнего ребенка. Брак между сторонами был расторгнут, и судом было принято решение о взыскании алиментов на содержание ребенка, оставшегося с матерью, до достижения им совершеннолетия. Впоследствии стороны заключили медиативное соглашение.

Согласно соглашению, отец взял на себя обязательство признать требование истицы о лишении его родительских прав и не заявлять возражений против этого требования. Мать, в свою очередь, обязалась после лишения отца родительских прав не предъявлять к нему требований о выплате алиментов и любых иных требований в отношении общего ребенка.

Истица обратилась в суд с исковым требованием о лишении ответчика отцовства. Ответчик признал исковые требования в судах первой и апелляционной инстанций. Суд апелляционной инстанции вынес решение о лишении ответчика родительских прав.

Позиция Верховного суда следующая:

Согласно статье 52.5 Гражданского процессуального кодекса, если признание иска ответчиком противоречит закону либо нарушает права и охраняемые законом интересы какого-либо лица, суд такое действие не принимает. В данном случае, поскольку отказ отца от своих родительских прав затрагивает интересы ребенка, законность признания иска ответчиком должна была получить правовую оценку со стороны судов. Из заключения Комиссии по опеке и попечительству при Исполнительной власти Сураханского района, имеющегося в материалах дела, также следует, что лишение родительских прав не соответствует интересам ребенка. С этой точки зрения признание иска, как противоречащее интересам ребенка, не могло быть принято судом.

Медиативное соглашение, заключенное между истицей и ответчиком, также является недействительным и ничтожным для разрешения данного спора. Так, согласно соглашению, согласие ответчика на лишение его родительских прав было дано взамен освобождения от уплаты алиментов, необходимых для содержания ребенка. Между тем подобный отказ от алиментов, равно как и соглашение о добровольном отказе от родительских прав, являющихся личным неимущественным правом родителя по отношению к ребенку, запрещен законом. В частности, согласно статье 194.3 Гражданского кодекса, уступка требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в том числе требований об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, не допускается. Также, согласно статье 545.0.5 того же Кодекса, зачет обязательств, связанных со взысканием алиментов, не допускается.

Личные права человека — это его нематериальные, духовные права, непосредственно связанные с его личностью. Эти права связаны не с имуществом лица, а с его личностью. Указанные права направлены главным образом на защиту личности (то есть защищают личность субъекта права от противоправного поведения третьих лиц). Как правило, это абсолютные права, которые не подлежат денежной оценке, уступке и не могут передаваться в порядке наследования. В отличие от имущественных прав, законодательно закреплена невозможность отчуждения личных прав или их передачи другим лицам иным способом. Данное правило вытекает из их правовой природы — как неотъемлемых прав личности. Наряду с другими личными правами, право на уважение семейной жизни, а также принадлежащее лицу в силу закона родительское право не являются правами, которые могут быть отчуждены или уступлены другим лицам каким-либо иным способом. В случае неправомерного вмешательства в личные права лица, оно может использовать соответствующие способы защиты, предусмотренные законом для защиты нарушенного права, в том числе обратиться в суд.

Родительские права охватывают равные естественные права и обязанности отца и матери по воспитанию, обучению своих детей, защите их прав и интересов, объединяя в себе основные аспекты, связанные с уходом за ребенком, его образованием и общением с ним. С этой точки зрения, поскольку родительские права направлены на защиту наилучших интересов ребенка, добровольный отказ одного из родителей от этого права взамен освобождения от имущественной (алиментной) обязанности недопустим и не может быть принят. То есть лицо может быть лишено родительских прав только в судебном порядке и лишь при доказанности наличия установленных законом оснований, исключительно в наилучших интересах ребенка. Права, предоставленные родителю законом, служат не только его личным интересам, но и направлены на обеспечение интересов ребенка, охраняемых международными договорами, Конституцией Азербайджанской Республики и Семейным кодексом. Поэтому родитель не может свободно распоряжаться этими правами, и между родителями не может быть подписано соглашение в отношении этих прав, не соответствующее интересам ребенка.

Лишение родительских прав является крайней мерой и применяется в случаях, когда защитить права и интересы детей иным способом невозможно. Закон не предоставляет никому из родителей преимущественного права в отношении детей, и таким образом при рассмотрении дел данной категории суд должен в первую очередь ставить во главу угла интересы ребенка и не разрешать спор в ущерб интересам ребенка, основываясь на противоречивых отношениях между родителями.

В итоге решением Верховного суда в удовлетворении иска истицы к ответчику о лишении родительских прав было отказано, а жалоба ответчика — удовлетворена.

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